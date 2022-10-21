İngiltere yeni bir siyasi krizle çalkalanıyor. Eski Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından göreve gelen Liz Truss da 44 gün sonra istifa etti. Ülkede siyasi istikrarsızlık sürerken iktidardaki Muhafazakar Parti içinde bir kez daha liderlik yarışı başladı. Eski Başbakan Boris Johnson'un geri döneceği konuşulurken öne çıkan diğer isim ise Rishi Sunak oldu. Öte yandan İngiliz Daily Star'ın "10 gün raf ömrü olan marul mu yoksa Truss mı daha fazla dayanacak?" sorusu yanıt bulurken parlamento binasına da marul görseli yansıtıldı. İngiltere'deki yeni krizin ayrıntılarını A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven, canlı yayında tüm detayları aktardı.