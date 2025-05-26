Liverpool şampiyonluk kutlamasında araç kalabalığa daldı: Yaralılar var!

Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti. Yaşanan olayda en az 3 kişi yaralandı.

Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.