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Liverpool şampiyonluk kutlamasında araç kalabalığa daldı: Yaralılar var!

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan Liverpool'lu taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Yaşanan olayda en az 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Taraftarlar, olayın ardından araca saldırarak hasar verdi.

Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaları ezdi! (Reuters)

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti. Yaşanan olayda en az 3 kişi yaralandı.

Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaları ezdi! (Reuters)

Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

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