Libya'da başkent Trablus'un tamamı ele geçirildi

04.06.2020 11:52

Son dakika haberleri... Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz ay, 6 yıldır Hafter'in elinde olan ve ülkenin batısının kontrol altında tutulmasında önemli bir rol sahibi olan Vatiyye Hava Üssü geri alınmıştı. Son günlerde ise, Trablus'un güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi işgalcilerden arındırılmıştı. Dün de Hafter güçlerinin elindeki Trablus Havaalanı kontrol altına alınmıştı.

BAŞKENT TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Türkiye'nin desteğiyle ilerleyen Libya Ordusu, bugün de başkentin tamamını ele geçirdi. Açıklama yapan Libya Ordu Sözcüsü Muhammed Kanunu, "Kahraman askerlerimiz başkent Trablus'un tamamını ele geçirdi ve tüm idari sınırlar kontrol altına alındı" dedi. Hafter güçlerinin başkentten çekilmeye başladığı bildirildi.

Türkiye'de bulunan Libya Başbakanı Sarrac, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.