Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler BAE'ye ait İHA'yı düşürdü16.04.2020 23:49
- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler BAE'ye ait İHA'yı düşürdü
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