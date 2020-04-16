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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler BAE'ye ait İHA'yı düşürdü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler BAE'ye ait İHA'yı düşürdü

16.04.2020 23:49

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.


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