Kudüs’te İran misillemesi: Füze saldırısı sonrası sirenler çaldı

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırısı kapsamında fırlatılan füzeler nedeniyle Kudüs genelinde sirenler çalarken, hava savunma sistemleri devreye girdi.

ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı
Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü
