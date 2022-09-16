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Kraliçe Elizabeth'in kara kutusu Uzun Paul 44 yıl yanından hiç ayrılmadı! İşte Paul Whybrew'in ilginç öyküsü

Kraliçe Elizabeth'in kara kutusu Uzun Paul 44 yıl yanından hiç ayrılmadı! İşte Paul Whybrew'in ilginç öyküsü
16.09.2022 18:04

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İngiltere en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2'nci Elizabeth'i son yolculuğuna uğurluyor. İngiliz basını Pazartesi günü toprağa verilecek Kraliçe Elizabeth'in sırlarının bekçisi Uzun Paul'u sayfalarına taşıdı. İşte Elizabeth'in 44 yıl boyunca hayatından ayırmadığı 'Sır küpü' lakaplı Uzun Paul'un ilginç hikayesi. Ayrıca önceki gün Kraliçe Elizabeth'in Westminster Sarayı'nda sergilenen tabutunun yanında nöbet tutan bir asker bayıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bununla birlikte Elizabeth'i taşıyacak tabutun bundan tam 30 yıl önce hazırlandığı ortaya çıktı. Kraliçenin tabutu neden kurşun kaplı? Öte yandan Elizabeth'in 2085'e kadar açılmasını yasakladığı mektubun bir fanusta saklandığı ortaya çıktı. İşte herkesten gizlenen iki büyük sır...

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