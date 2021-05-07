RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüsle mücadelede dünyayı kurtaracak formül! Aşılarda patent kaldırılacak mı?

Koronavirüsle mücadelede dünyayı kurtaracak formül! Aşılarda patent kaldırılacak mı?
07.05.2021 10:59
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Dünyanın adeta esiri olduğu koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden sürüyor. Mücadelenin en büyük etkeni aşı iken, en büyük engel ise aşıya erişim olmuş durumda. Birçok ülke koronavirüs aşısı bulamadığı için ölümlerle boğuşurken patentin kaldırılması için 'süper' adım atıldı. Aşı patentinin kaldırılmasına ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den destek geldi. AB de ılımlı yaklaştı. Patent kaldırılırsa daha fazla ülke aşı üretecek ve dünyada aşılama hızlanacak. Başkan Erdoğan da kasım ayındaki G-20 Zirvesi'nde aşıların tüm insanlığın kullanımına sunulması çağrısında bulunmuştu.


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