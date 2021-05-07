Koronavirüsle mücadelede dünyayı kurtaracak formül! Aşılarda patent kaldırılacak mı?
Dünyanın adeta esiri olduğu koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden sürüyor. Mücadelenin en büyük etkeni aşı iken, en büyük engel ise aşıya erişim olmuş durumda. Birçok ülke koronavirüs aşısı bulamadığı için ölümlerle boğuşurken patentin kaldırılması için 'süper' adım atıldı. Aşı patentinin kaldırılmasına ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den destek geldi. AB de ılımlı yaklaştı. Patent kaldırılırsa daha fazla ülke aşı üretecek ve dünyada aşılama hızlanacak. Başkan Erdoğan da kasım ayındaki G-20 Zirvesi'nde aşıların tüm insanlığın kullanımına sunulması çağrısında bulunmuştu.
Hürriyet'in haberine göre Dünya Ticaret Örgütü'nde yer alan "Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması" gereği, özellikle büyük ilaç endüstrisine sahip ülkeler ABD, İngiltere, İsviçre, Japonya, Avustralya, Kanada ve AB ülkeleri bu talebe karşı çıkıyordu. Yüzlerce sivil toplum örgütü ve uzmanla birlikte Kongre'deki Demokratlar da, ilaç şirketlerini insan hayatını kurtarmak yerine kâr amacı gütmekle suçlayarak Biden'a baskı yapıyordu.
DSÖ: MUAZZAM BİR AN...
Konu uzun süredir tartışılırken, ABD Başkanı Joe Biden'dan aşılar üzerindeki fikri mülkiyetin geçici olarak kaldırılmasına destek geldi. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yönetim (Washington) fikri mülkiyet haklarının korunmasına fazlasıyla inanıyor, fakat pandemiyi bitirmeye hizmet etmek için COVID-19 aşılarına yönelik bu korumalardan feragat edilmesine destek veriyor" dedi.
Amerikan CNN televizyonu, bu gelişmeyi, "Başkan Biden insanlığı seçti" manşeti ile duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da "Bu, COVID-19 ile mücadelede muazzam bir an" dedi. DSÖ, aşı milliyetçiliği ve eşitsizliği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor ve aşıların fikri mülkiyetinden vazgeçilmesini talep ediyor.