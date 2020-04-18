Koronavirüs hastalarına bakan hemşire tüyler ürpertti: Cihazlarını kapatıp, ölmelerine yardımcı oluyorum |Video 18.04.2020 11:06

Tüm dünya koronavirüs ile mücadelesini veriyor. Henüz tedavisi bulunamayan salgın özellikle ABD, Çin, İtalya, İspanya ve Fransa'yı etkiledi. Ülkelerin vatandaşları gönüllü izolasyon ile evlerine kapandı. Bu mücadelenin en ön sıralarında ise sağlık çalışanları geliyor. Toplum sağlığı adına hayatlarına tehlikeye atan sağlık çalışanları için en zor karar ise ölen ve kalan arasında karar vermek. Covid-19 hastalarının hayatla ölüm arasındaki çizgisi, çoğunlukla solunum cihazları oluyor. Ve bunun kararı sağlık çalışanlarına kalıyor.

"İyileşemeyen hastların fişlerini biz çekiyoruz." Corona virus (koronavirüs) nedeniyle her gün yüzlerce insanın can verdiği İngiltere,

bir hemşirenin bu itirafını konuşuyor.

İngiltere'de bir başhemşire, iyileşme ihtimali düşük olan koronavirüs hastalarının bağlı olduğu solunum cihazının fişlerini kendilerinin çektiğini açıkladı.

"ÖLÜMLERİNDEN SORUMLUYUM"

BCC'ye konuşan Huanita Nitla, koronavirüs tedavisinde solunum cihazlarının hayati önem taşıdığını söyledi, "bazen o insanların ölümünden sorumlu olduğumu düşünüyorum" dedi.

Başhemşire ayrıca, meslektaşı olan 50'li yaşlarda bir koronavirüs hastasının tedavisini sonlandırdığını da anlattı.

Hemşire Nitla, hastanın fişinin çekmeden önce kızıyla telefonda görüşmesine izin vererek son arzusunu yerine getirdiğini de aktardı.108 bini geçen vaka ve 14 bin 500'ü geçen ölüm sayısıyla İngiltere, koronavirüsle mücadelede en zor günleri yaşayan ülkeler arasında bulunuyor.

Hastanelere başvurular çok büyük oranda arttığı için, yoğun bakım ünitelerinin kapasitesi yetersiz kalıyor.

Solunum cihazı, insülin pompası, oksijen tüpü ve birçok ilaç ya bulunamıyor ya da bunlara erişimde sıkıntısı yaşanıyor.