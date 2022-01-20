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Kilisede izdiham yaşandı 30 kişi hayatını kaybetti

Kilisede izdiham yaşandı 30 kişi hayatını kaybetti
20.01.2022 16:14

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Liberya’da New Kru kasabasında bir kilisede ayin sırasında meydana gelen izdihamda 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Batı Afrika ülkesi Liberya’nın New Kru kasabasında düzenlenen ayin sırasında izdiham yaşandı. Silahlı bir grubun kalabalığa saldırmasının ardından ayine katılanların kaçmaya çalışmasıyla yaşanan izdihamda, 17’si kadın, 11’i çocuk 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından bıçaklı bir kişinin gözaltına alındığı alınırken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Liberya’da son zamanlarda silahlı sokak çetelerinin sayısının arttığı açıklandı.

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