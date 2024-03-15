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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 18:18 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 18:18

Katil Netanyahu Hamas'ın ateşkes teklifindeki talepleri 'akıl dışı' buldu!

Gazze'de ateşkes için müzakereler sürüyor. Son olarak Hamas şartlarını iletti. Filistin halkına yönelik saldırıların durmasını, İsrail ordusunun Gazze’yi terk etmesini istedi. İsrail başbakanı katil Netanyahu ise şartları "akıl dışı" diyerek reddetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Katar, İsrail'e esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını iletti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, arabuluculara sunduğu yeni ateşkes ve esir takası anlaşması teklifinde Hamas'ın "akıl dışı tekliflerinde ısrarcı olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, savaş kabinesine anlaşmaya ilişkin bir güncelleme sunacağı ve bunun cuma günü değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Hamas, dün "Hareket, uzlaşma için gerekli gördüğü ilke ve temellere dayanan kapsamlı bir teklifi arabulucu kardeşlere (Mısır-Katar) sundu." açıklamasında bulunmuştu.

FİLİSTİNLİLER İLE İSRAİL ARASINDAKİ DOLAYLI MÜZAKERELER

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

Mısır basını, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

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