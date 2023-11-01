Katil İsrail'in saldırılarında evladını kaybeden Gazzeli doktor annenin feryadı yürekleri dağladı!

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Mülteci kampını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu yüzlerce kişiyi katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, Gazze'de adeta insanlık dramı yaşanıyor. Bölgeden ise acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak da hastanede görevli Filistinli doktor, yaralıların getirildiği anda sedyede kızını görünce fenalık geçirdi. Dr. Ghada Abu Eida, feryat ederek kızının peşinden koştu. O anlar ise yürekleri dağladı.