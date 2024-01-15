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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 16:37 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 17:12

Kassam Tugayları aylar sonra ilk kez paylaştı: İsrailli üç esirin akıbeti bu akşam belli olacak!

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, üç İsrailli esirin videosunu paylaşarak “Ne düşünüyorsun? Hepsi öldürüldü? Kimisi öldü kimisi yaralandı? Hala hayattalar? Bu gece size onların akıbetini bildireceğiz.” ifadeleriyle yeni videonun bu akşam geleceğini de duyurdu ve soykırımcı İsrail hükümetinin İsraillilere yalan söylediğini belirtti. Videoda esirlerin sağlık durumunun iyi olduğu gayet açıkken bu akşam yayımlanacak olan yeni videoda ise soykırım hükümeti ile ilgili neler söyleyecekleri merak konusu oldu. Soykırımcının destekçisi ABD ve İngiliz basını ise Hamas ile ilgili kara propagandaya başvurdu.

Kassam Tugayları aylar sonra ilk kez paylaştı: İsrailli üç esirin akıbeti bu akşam belli olacak! Soykırımcının avukatı İngiliz ve ABD basınından kara propaganda
Kassam Tugayları aylar sonra ilk kez paylaştı: İsrailli üç esirin akıbeti bu akşam belli olacak! Soykırımcının avukatı İngiliz ve ABD basınından kara propaganda

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