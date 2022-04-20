RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Dünya Videoları Kanada’da metro istasyonunda korku dolu anlar! Kadın yolcu raylara böyle itildi

Kanada’da metro istasyonunda korku dolu anlar! Kadın yolcu raylara böyle itildi

Kanada’da metro istasyonunda korku dolu anlar! Kadın yolcu raylara böyle itildi
20.04.2022 01:39 - Son Güncelleme: 20.04.2022 01:43

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:44
Rus ordusu Lviv'i 5 roketle...
Dünya 04:12
Bella Hadid’den işgalci İsrail...
Dünya 02:36
Balkondan çıkıp çığlık...
Dünya 02:01
İsrail zulmü bitmiyor!
Dünya 00:28
Sekreteriyle öpüşürken...
Dünya 01:07
Ceset war! Buça'da dehşete...
Dünya 03:55
Metro saldırısında yeni...
Dünya 04:15
New York metrosuna saldırı...
Dünya 01:39
Filipinleri tropikal fırtına...
Dünya 01:43
Pakistan'ın yeni Başbakanı...
Dünya 01:42
Pakistan'da İmran Khan'ın...
Dünya 05:26
Fransa cumhurbaşkanını seçiyor

Kanada’nın Toronto kentinde korkunç bir olay yaşandı. Durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Dünya Videoları

Kanada'nın Toronto kentinde durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi.


Kanada'nın Toronto kentinde geçtiğimiz pazar günü durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi. Bloor-Yonge İstasyonunda gerçekleşen olayın güvenlik görüntülerine ulaşan Toronto polisi, zanlının görüntülerini paylaşmasının ardından 45 yaşındaki Edith Frayne adlı saldırgan tutuklandı.

SON DAKİKA