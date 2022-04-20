Kanada’da metro istasyonunda korku dolu anlar! Kadın yolcu raylara böyle itildi

Kanada’nın Toronto kentinde korkunç bir olay yaşandı. Durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Kanada’nın Toronto kentinde korkunç bir olay yaşandı. Durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Kanada'nın Toronto kentinde durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi.
Kanada'nın Toronto kentinde geçtiğimiz pazar günü durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi. Bloor-Yonge İstasyonunda gerçekleşen olayın güvenlik görüntülerine ulaşan Toronto polisi, zanlının görüntülerini paylaşmasının ardından 45 yaşındaki Edith Frayne adlı saldırgan tutuklandı.