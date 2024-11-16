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Kampüste bıçaklı saldırı: 8 ölü
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Kampüste bıçaklı saldırı: 8 ölü

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 21:08 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 21:08

Çin'in Yixing şehrinde bir üniversitenin kampüsünde yeni mezun olduğu belirlenen şahıs tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Çin'de bir üniversite dehşet anlarına sahne oldu. Yixing şehrinde bir üniversitenin kampüsünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Polis, “Yerel saatle 18.30 sıralarında, Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde bıçaklama olayı meydana gelmiş, şüpheli olay yerinde yakalanmıştır” açıklamasını yaptı. Polis, saldırganın yeni mezun olduğu ve “sınavda başarısız olmak, mezuniyet belgesi alamamak ve staj ücretinden memnuniyetsizlik” gibi nedenlerle hareket ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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