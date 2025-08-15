PODCAST CANLI YAYIN

İzle: Trump ve Putin'in Alaska'da buluştuğu an! - Video

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşını görüşmek için Alaska’da bir araya geldi. Liderler kırmızı halıda el sıkışarak sohbet etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska eyaletindeki görüşmesi öncesi havalimanında birbirlerini selamladı.
Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkileri görüşmek için bir araya gelen iki lider uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Trump ve Putin, "Alaska 2025" yazan bir platformun üzerinde yan yana gelerek fotoğraf çektirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Putin ile görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da eşlik edeceği bildirildi.

Tass haber ajansı da Putin'e, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un eşlik edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.

Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını belirtmişti.

Bunlar da Var

Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle