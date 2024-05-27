İZLE I Ünlü oyuncu Candice King katil İsrail'in Refah'taki katliamına sert tepki gösterdi! "Delirmişsiniz"

Katil İsrail'n Refah'ta düzenlediği katliama ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Candice King çok sert tepki gösterdi. “Başları kopmuş bebekler hepiniz tepki vermelisiniz” diyen Candice King, " Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı. Eğer bu sizin çiziğiniz değilse, siz kafayı sıyırmışsınız. Ben delirmedim siz delirmişsiniz. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsunuz ve bunun normal olduğunu düşünüyorsunuz. Siz normal davranmıyorsunuz. Bütün bunları görüyorsunuz ama sessiz kalabiliyorsunuz. Delirmişsiniz" ifadelerini kullandı.