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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024, 00:36 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024, 00:44

İZLE I Katil İsrail Batı Şeria'da katliam yaptı! 6 Filistinli şehit edildi

Katil İsrail kana doymuyor. Batı Şeria'da düzenlenen baskında 6 Filistinli katledildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, şehitlerden ikisi İsrail güçlerinin Kef Dan beldesinde abluka altına aldıktan sonra Energa anti-tank füzeleriyle havaya uçurduğu evden çıkarıldı. İşte detaylar...

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, ekipler Kefr Dan beldesinden 6 şehit cenazesi taşıdı.

Açıklamaya göre, şehitlerden ikisi İsrail güçlerinin Kef Dan beldesinde abluka altına aldıktan sonra Energa anti-tank füzeleriyle havaya uçurduğu evden çıkarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada hayatını kaybeden Filistinlilerin Sakr Arif Abid, Ahmed Muhammed Sammudi, Eymen Abdülkerim Ebu Fadala, Muhammed Hazza Marei, Mustafa Allam Marei, Ahmed Muhammed Ebu Ubeyd adlı gençlerden oluştuğunu duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, bugün akşama doğru Cenin kentinin batısındaki Kefr Dan beldesine düzenlediği baskın sırasında abluka altına aldığı evin Abid ailesine ait olduğunu açıkladı.

İsrail güçleri söz konusu abluka ve yıkım sürecinde buna engel olmak isteyen beldedeki gençlerle silahlı çatışmalara girdi. Silahlı çatışmada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu önce bir gencin hayatını kaybettiği, iki gencin ise yaralandığı bildirilmişti.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, olaylar sırasında ilk hayatını kaybeden Ahmed Muhammed Semmudi'nin cenazesinin hastaneye ulaştığını belirtirken, söz konusu kişinin Ekim 2022'de yine bir İsrail kurşunuyla yaşamını yitiren Filistin çocuk Mahmud Semmudi'nin abisi olduğuna işaret etti.

Bölge kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri evin abluka altına alınması sırasında megafonlarla aranan bir gencin kendilerine teslim edilmesi çağrısı yaptı. Ayrıca aynı süreçte Apache helikopterleri çevrede yoğun uçuş yaparken, çatışmalarda yaralananlara sağlık müdahalesi için bölgeye gelen ambulansların girişine de engel oldu.

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