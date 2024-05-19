İZLE I Irak Meclisi’nde milletvekilleri birbirine girdi!

Irak’ta meclis karıştı. Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin kararı üzerine kasım ayında Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin görevini son verilmesinin ardından Irak Meclisi bugün toplandı. Yeni meclis başkanını seçmek için toplanan 311 milletvekili bugün oylarını kullandı. Seçimlerin birinci ve ikinci turunda hiçbir adayın yeterli oy elde edememesi üzerine yapılan oylamanın 3. Turunda milletvekilleri birbirine girdi. Büyük kargaşanın yaşandığı mecliste kavgaya güvenlik güçleri müdahale ederken, oturum ertelendi.