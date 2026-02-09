SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerDünya Videolarıİtalya'da zırhlı para aracı soygunu patlama anı izle!İtalya'da zırhlı para aracı soygunu patlama anı izle!Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 17:34 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İtalya'da ağır silahlı soyguncular, otoyolda durdurdukları zırhlı para aracını patlayıcılarla havaya uçurdu. Film sahnelerini aratmayan o feci soygunun görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.Bunlar da Var 06:04Niğde'de eski muhtar kurşun yağdırdı! 09.02.2026Pazartesi 00:33Siirt'te hayvan otlatma kavgası! 08.02.2026Pazar 00:22Okul önünde akran zorbalığı kameraya yansıdı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler 07.02.2026Cumartesi 00:56Epstein davasının kilit ismi Maxwell cezaevi kameralarında 07.02.2026CumartesiCANLI YAYIN