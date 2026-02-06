PODCAST CANLI YAYIN
Pakistan'da camide patlama

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da cuma namazı kana bulandı: Khadijatul Kubra Camii’ne düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Şehirde 'turuncu alarm' verildi.

