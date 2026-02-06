Pakistan'da camide patlama

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerDünya VideolarıPakistan'da camide patlamaPakistan'da camide patlamaGiriş Tarihi: 06 Şubat 2026 13:58 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da cuma namazı kana bulandı: Khadijatul Kubra Camii’ne düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Şehirde 'turuncu alarm' verildi.Bunlar da Var 08:10Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE 05.02.2026Perşembe 02:55GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 01:28GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 00:36Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN