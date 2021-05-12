İşte vahşetin görüntüsü! Fanatik Yahudiler Filistinli bir kişiyi arabasından çıkartıp kafasını ezdi | VİDEO

Terör devleti İsrail, Doğu Kudüs'teki işgal girişimleri hız kazandırıp Gazze'deki masum Filistinlileri hedef almaya devam ederken fanatik Yahudiler de Müslümanlara saldırmaya başladı. Siyonist teröristler, Filistinli bir kişiyi arabasından çıkartıp kafasını ezdi.

Siyonist terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...



Gazze'de masum sivilleri hedef alan İsrail, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli'yi şehit etti.

FİLİSTİNLİLERE ÖLDÜRESİYE SALDIRIYORLAR

Terör devleti İsrail'de yaşayan fanatik Yahudiler de kana susamış gibi, masum Müslümanlara saldırmaya başladı. Filistinlilerin evine ve dükkanlarına baskın düzenleyen İsrailliler, buldukları her kişiyi öldüresiye dövüyor.

ARAÇTAN ÇIKARIP KAFASINI EZDİLER

Arabası ile seyir halinde olan bir Filistinlinin önünü kesen fanatik Yahudiler, talihsiz adamı araç dışına çıkarıp başını ezdiler.