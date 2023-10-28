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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023, 23:43 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, 23:56

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'den gelen görüntüler Müslüman olmayanları etkiledi: Demirden inançları var!

Katliam devleti İsrail'in aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'de yaralanan Filistinli bir çocuğun anestezisiz girdiği ameliyatta Kur'an-ı Kerim okuması ve yine yaralanan bir kız çocuğunun elinden Kur'an-ı Kerim'i bırakmaması Müslüman olmayanları derinden etkiledi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Filistinlilerin yaşadıkları bu saldırılardaki dik duruşu sebebiyle pek çok kişinin İslamiyet'i öğrenmeye çalıştığını söyledi.Bir diğer sosyal medya kullanıcısı “Öncelikle videomda Filistinlilerin inancından ne kadar etkilendiğimden bahsetmiştim. Çünkü tam anlamıyla her şeylerini kaybetmelerine rağmen Filistinlilerin demir kaplama inançları var” dedi.

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