ABD İran'da 175 çocuğu böyle katletti

İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Şeceret Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen saldırıda en az 175 çocuk yaşamını yitirdi. Saldırının gerçekleştiği okul binasından elde edilen yeni görüntüler, olayın boyutlarını gözler önüne serdi. Saldırıya ait daha önce kamuoyuyla paylaşılmayan görüntüler gün yüzüne çıktı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte uluslararası tepkiler de yeniden alevlendi.İranlı yetkililer, saldırının sorumluluğunu ABD'ye yükleyerek uluslararası alanda hesap sorulması gerektiğini vurguladı. Tahran yönetimi, olayı insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.