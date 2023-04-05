İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki mevzilere hava saldırıları düzenledi. Savaş uçaklarının Gazze’nin batısında iki ayrı noktayı vurma anı kameraya yansırken saldırıda yaralanma veya can kaybına ilişkin İsrail veya Filistin tarafından açıklama yapılmadı.