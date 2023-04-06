RAMAZAN İMSAKİYE
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2027'de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü!

2027'de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü!
06.04.2023 13:03 - Son Güncelleme: 06.04.2023 13:04

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Tiktok ve Twitter'da son dönemlerin en çok konuşulan konusu, geleceğe gidip geldiğini söyleyen ve kendilerini zaman yolcusu olarak tanıtan kullanıcıların anlattığı kehanetler. Özellikle 2027 yılından geldiğini iddia eden ve TikTok'ta 'unicosobreviviente' adıyla paylaşımlar yapan bir kullanıcı çektiği videolar ile tüyleri her paylaşımında diken diken ediyordu. Bir videosunda "Kıyamet herkesi öldürdü" diyerek herkesi şoke etmişti. Son olarak başka bir kullanıcı 'unicosobreviviente' kullanıcısını çektiği bir video ile yalanladı.

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