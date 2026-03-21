İsrail açıkladı: Tahran’da rejim mevzilerine saldırı dalgası!

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

İsrail'den Tahran'a İkinci Dalga Saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın başkenti Tahran'daki rejim hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Tahran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükselirken, savaş uçaklarının hareketliliği ve bazı bölgelerden yükselen dumanlar amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Stratejik Noktalar Hedefte

Saldırıların içeriğine dair henüz detaylı bir döküm paylaşılmasa da harekatın doğrudan rejim unsurlarını hedef aldığı belirtildi. Tahran semalarında uçuşan savaş uçakları bölgedeki gerilimi en üst düzeye çıkarırken, İran savunma sistemlerinin karşılık verip vermediği konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Lübnan Hattında Da Hareketlilik Sürüyor

IDF, Tahran operasyonundan saatler önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik de hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı. Hizbullah hedeflerine yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını genişlettiği sinyalini veriyor.

