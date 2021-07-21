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İspanya'da Endülüs Parlementosu'na giren dev fare kaosa neden oldu! O anlar kamerada…

İspanya'da Endülüs Parlementosu'na giren dev fare kaosa neden oldu! O anlar kamerada…
21.07.2021 22:31 - Son Güncelleme: 21.07.2021 22:33
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İspanya'nın Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren dev bir fare, oturumun askıya alınmasına neden oldu.


İspanya'nın Endülüs Özerk Bölgesi'nde yer alan Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren bir fare, Parlamento'da kaosa neden oldu.

Parlamento Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Marta Bosquet'in, eski Yönetim Kurulu Başkanı Susana Diaz'ın özerk atama ile Senato'nun bir parçası olması için oylamaya gideceği sırada Parlamento'ya, yerel basında taraflıdan boyutları "XL" olarak betimlenen dev bir fare girdi. Parlamento üyeleri arasında "aman tanrım" seslerinin duyulduğu oturumda Başkan Bosquet, bir anda çığlık attı.

Daha sonra Bosquet özür dileyerek meclis üyelerine, "Lütfen sakin olun baylar ve bayanlar, sakin olun" ricasında bulunsa da sözleri pek etkili olmadı. Bir anda kaos anlarının yaşandığı oturum sırasında oy kullanmayı unutan milletvekilleri, farenin Parlamento'dan çıktığı doğrulanana kadar koltuklarına oturmadı.

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