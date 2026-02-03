PODCAST CANLI YAYIN
İspanya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı | Başbakan Sanchez'den Elon Musk'a "sıfır tolerans": Onların gücü ve etkisi bizi korkutmamalı

İspanya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı | Başbakan Sanchez'den Elon Musk'a "sıfır tolerans": Onların gücü ve etkisi bizi korkutmamalı

Dijital dünyada çocukları korumak için sert önlemler devreye giriyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişiminin tamamen yasaklanacağını duyururken; platform yöneticilerine hukuki sorumluluk, nefret ve ayrımcı söylemlere karşı sıkı denetim ve dezenformasyona sıfır tolerans mesajı verdi. Sanchez’in Elon Musk’a yönelik sert çıkışı dikkat çekerken, Avrupa’da dijital egemenlik vurgusu öne çıktı. Türkiye’de de çocukların sosyal medya ve çevrimiçi oyun ortamlarında korunmasına yönelik benzer yasal düzenlemeler için çalışmalar sürüyor.

Bunlar da Var

SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video
SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video
Kızıltepe'de yangın: 2 ölü
Kızıltepe'de yangın: 2 ölü
Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı
Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı
Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede!
Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle