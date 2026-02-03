İspanya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı | Başbakan Sanchez'den Elon Musk'a "sıfır tolerans": Onların gücü ve etkisi bizi korkutmamalı
Dijital dünyada çocukları korumak için sert önlemler devreye giriyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişiminin tamamen yasaklanacağını duyururken; platform yöneticilerine hukuki sorumluluk, nefret ve ayrımcı söylemlere karşı sıkı denetim ve dezenformasyona sıfır tolerans mesajı verdi. Sanchez’in Elon Musk’a yönelik sert çıkışı dikkat çekerken, Avrupa’da dijital egemenlik vurgusu öne çıktı. Türkiye’de de çocukların sosyal medya ve çevrimiçi oyun ortamlarında korunmasına yönelik benzer yasal düzenlemeler için çalışmalar sürüyor.