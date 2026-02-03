PODCAST CANLI YAYIN
Yarım asır sonra yeniden: Ay yolculuğu başlıyor!

İnsanlık yeniden derin uzayda: 54 yıl sonra Ay'a ilk yolculuk başlıyor! NASA’nın dev projesinde astronotlar Ay'a uçacak ama inmeyecek. Ay’ın etrafında tur atacak olan mürettebat, gizemini koruyan Ay'ın karanlık yüzünü inceleyecek.

SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video
Kızıltepe'de yangın: 2 ölü
Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı
Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede!

