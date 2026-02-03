SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerDünya VideolarıYarım asır sonra yeniden: Ay yolculuğu başlıyor!Yarım asır sonra yeniden: Ay yolculuğu başlıyor!Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 09:56 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İnsanlık yeniden derin uzayda: 54 yıl sonra Ay'a ilk yolculuk başlıyor! NASA’nın dev projesinde astronotlar Ay'a uçacak ama inmeyecek. Ay’ın etrafında tur atacak olan mürettebat, gizemini koruyan Ay'ın karanlık yüzünü inceleyecek.Bunlar da Var 00:18SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video 02.02.2026Pazartesi 01:50Kızıltepe'de yangın: 2 ölü 02.02.2026Pazartesi 00:43Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı 02.02.2026Pazartesi 02:49Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede! 02.02.2026PazartesiCANLI YAYIN