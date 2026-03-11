CANLI YAYIN
İran’dan İsrail’e 3 dalgalık füze saldırısı
Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 08:49
Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 08:51
İsrail ordusu, gece boyunca İran’dan İsrail’e 3 dalga füze saldırısı yapıldığını açıkladı. Saldırılarda yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, bazı füzelerin Tel Aviv'de isabet ettiği iddia edildi.
