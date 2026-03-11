İsrail Lübnan’da üst düzey Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu

Hizbullah'ın "Nasır" Birimi Komutanı Hasan Salame Öldürüldü

Lübnan'ın güneyindeki Cuvayya bölgesine düzenlenen hava saldırısında, Hizbullah için kritik öneme sahip bir isim hedef alındı. IDF'den yapılan açıklamada, Güney Lübnan'daki faaliyetlerden sorumlu üç ana yapıdan biri olan "Nasır" biriminin komutanı Hasan Salame'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Salame'nin, uzun yıllardır İsrail'e yönelik çok sayıda saldırıyı bizzat yönettiği ve örgüt hiyerarşisinde üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi.

İran'ın Stratejik Şehirlerine Hava Saldırısı

Lübnan operasyonuyla eş zamanlı olarak İran'ın iç kesimlerinde de hareketli dakikalar yaşandı. İsrail ordusu, Tahran ve Tebriz kentlerinde bulunan askeri hedeflerin yoğun bir bombardıman dalgasına tutulduğunu kaydetti. Saldırıların odağında; füze rampaları, topçu birlikleri ve komuta karargahları yer aldı.

Hedef: İran Rejiminin Askeri Gücünü Kırmak

Tamamlanan saldırı dalgasının ardından yapılan değerlendirmede, vurulan hedeflerin İsrail ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarda aktif olarak kullanıldığı öne sürüldü. Operasyonun temel amacının, İran rejiminin askeri unsurları üzerindeki baskıyı artırmak ve bölgedeki tehdit kapasitesini minimize etmek olduğu vurgulandı.