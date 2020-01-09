İran saldırıda kullandığı füzeleri paylaştı! Dünyanın konuştuğu olayda dikkat çeken detay! 09.01.2020 15:46

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden İran'ın Irak'taki ABD üssüne yaptığı füze saldırısının yeni detayları ortaya çıktı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, saldırıda kullanılan füzeleri paylaşırken ilk kez bu kadar gelişmiş silahlarla ABD üssünün vurulduğunu söyledi. Haberde ayrıca ABD hava savunma sistemlerinin füzeleri saptamakta başarısız olduğu kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran intikam yemini etmiş ve Çarşamba günü Irak'taki ABD üslerini vurmuştu.

İran devlet televizyonları 80 ABD askerinin öldüğünü öne sürerken ABD hiçbir askerinin zarar görmediğini açıklamıştı.

Tasnim haber ajansı, Çarşamba günkü saldırıda ABD askeri üslerindeki savunma sistemlerinin İran'ın fırlattığı füzeleri önceden saptayamadığını öne sürdü ve fırlatılan füzelerin detaylarını paylaştı. Ajansın haberinde, İran'ın askeri operasyonda ilk kez böyle sofistike füzeler kullandığı ifade edildi.

Tasnim'in haberine göre, Fetih-313 füzesi çok süratlı olduğu için ABD hava savunma sistemlerini tarafından önceden saptanamadı.

Fırlatılan bir diğer füze Kıyam ise "radar boğma özelliği" ve "parça tesirli savaş başlığına" sahip.

Haberde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Haziran 2017'de DEAŞ hedeflerini Kıyam füzeleri ile vururken hedef alınan alan küçük olduğu için Kıyam füzelerinde parça tesirli savaş başlığı yerine sıradan savaş başlıkları tercih edildiğini hatırlatıldı.

Ajans Çarşamba günkü saldırıda İran'ın sadece Ayn el-Esed üssünü vurduğunu iddia eti. Verilen bilgilere göre, İran saldırı sonrası ABD'ye cevap vermesi halinde Tahran'dan çok sert yanıt geleceğini bildirdi.