Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü 6 yaralı... İşte o anlar!

Irak'ın Basra kentindeki petrol sahasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Irak'ın Basra kentindeki petrol sahasında bir depoda patlama meydana geldiği bildirildi. Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, El-Zübeyr ilçesindeki petrol sahasında bir depoda türbinin patladığı ve patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada ayrıca itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin çevredeki evlere sıçramasının engellendiği kaydedildi.

