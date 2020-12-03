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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: Tüm silahlı yapılar Sincar'ı terk etti

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: Tüm silahlı yapılar Sincar'ı terk etti
03.12.2020 10:31
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Son dakika haberi... Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti." açıklamasında bulundu.


Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti." açıklamasında bulundu.

SİNCAR ANLAŞMASI
Bağdat, güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planının uygulanmaya başladığını duyurmuştu. Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terk etmesi gerekiyordu.
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