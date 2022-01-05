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Hindistanlı konuşmacı konferansta Batı’nın kirli yüzünü böyle anlattı!

Hindistanlı konuşmacı konferansta Batı’nın kirli yüzünü böyle anlattı!
05.01.2022 01:32 - Son Güncelleme: 05.01.2022 01:44

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İskoçya'da düzenlenen bir konferansta Hindistanlı konuşmacının dünya genelinde sömürü düzeni ve süper güç olarak tanımlanan ülkelere yönelik sözleri ülkede büyük yankı uyandırdı. İngiltere'nin Hindistan'dan 45 trilyon pound çaldığını söyleyen konuşmacı IMF ve diğer büyük ülkelerin Hindistan'a borç olarak verdiği paranın aslında Hindistan'dan çalınan paralardan olduğunu vurguladı. Emmanuel Macron, Joe Biden gibi isimlere seslenen kişi "Siz bize bütün problemlerin sorumlusu olduğumuzu söylemek istediniz çünkü siz asla esas suçlu olduğunuzu kabul etmediniz." ifadelerini kullandı.

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