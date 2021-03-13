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Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuk, Hindu bir adam tarafından öldüresiye dövüldü

Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuk, Hindu bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
13.03.2021 22:14
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Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad şehrinde, bir tapınaktan su içen Müslüman çocuk, Hindu bir adamın saldırısına uğradı.


Hindu adamın çocuğu dövdüğü anların sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası yetkililer, saldırganın tutuklandığını bildirdi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli adamın, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıktı.

Tapınaktan su içen Müslüman çocuğa yönelik saldırı, başkent Yeni Delhi'ye 33 kilometre uzaklıktaki Uttur Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'ta gerçekleşti.

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