Hindistan Pakistan savaşı başladı: ’’Karşılık vereceğiz... Hindistan için iyi bir gece olmayacak’’

Keşmir sorunu yeniden çatışmaya dönüştü. Hindistan, Pakistan topraklarına füze saldırısı düzenleyerek camileri hedef aldı; çok sayıda sivil öldü. Pakistan ise misilleme olarak 5 savaş uçağı ve 1 dronu düşürdü. Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf, A Haber canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Moeed Yusuf; "Pakistan kendilerine saygısı olan bir ülke olarak tekrar ve tekrar şunu söyledi ki biz karşılık vereceğiz. Ve Pakistan karşılık da verdi. Şu an Hindistan için iyi bir gece olmayacak''." dedi.