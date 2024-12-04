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Güney Kore’de sıkıyönetim 6 saat sürdü! İşte detaylar
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Güney Kore’de sıkıyönetim 6 saat sürdü! İşte detaylar

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 09:02

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçlayarak olağanüstü hal ilan etti. Yoon Suk Yeol salı günü yaptığı açıklamada, sıkıyönetim yoluyla özgür ve demokratik bir ülkeyi yeniden inşa edeceğini söylerken sıkıyönetim sadece beş saat sürdü. Sıkıyönetim hamlesinin ardından muhalefet Yoon Suk Yeol’e karşı harekete geçti. Muhalefet partileri, devlet başkanının görevden alınması için Meclis’e önerge verdiklerini duyurdu. Öte yandan medya ise Yoon Suk Yeol’e resmen savaş açtı.

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