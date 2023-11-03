Gazze'de yürek yakan görüntü: Filistinli baba, bombardıman korkusuyla ağlayan çocuklarını teselli etti
Katil İsrail Gazze’de ölüm kusmaya devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini gece boyunca yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı. Öte yadan Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de bulunan Endonezya Hastanesi’ndeki Filistinli bir baba, İsrail'in bombardıman yapması korkusuyla ağlayan çocuklarını teselli etti.