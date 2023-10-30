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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 16:09 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 16:29

Fransız süpermarket zinciri Carrefour Gazze’de katliam yapan İsrail ordusuna “Sizi güçlendiriyoruz” notuyla yardım gönderdi

Hemen her sektörden küresel markalar, Gazze’de katliam yapan işgalci İsrail ordusuna yardımlar göndermeye devam ediyor. Fransa merkezli uluslararası süpermarketler zinciri Carrefour da onlardan biri. Carrefour’un Tel Aviv’deki şubesinde hazırlanan paketler, sivilleri katleden İsrail askerlerine gönderiliyor. Ortaya çıkan yeni bir videoda, paketlerin üzerinde “Güneyin çocukları, ellerinizi güçlendiriyoruz” yazdığı görülüyor. Farklı zamanlarda yayınlanan görüntülerde; insanlar İsrail ordusuna yardımları için teşekkür ediyorlardı. İşgalci İsrail’in Başbakanı, geçtiğimiz aylarda Carrefour’un Tel Aviv’deki şubesini ziyaret etmiş; “İlk uluslararası tüketici zincirinin İsrail'e girişi İsrail vatandaşları için harika bir haber.” demişti.

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