Fransa'da milyonlar sandık başında! Macron mu kazanacak Le Pen mi? Fransızlardan dikkat çeken yorum

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. İkinci turda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşı karşıya gelecek.

SEÇİLECEK İSİM 5 YIL ÜLKEYİ YÖNETECEK

Seçmen sayısının 48,7 milyon olduğu ülkede seçimin galibi, 5 yıl boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olacak.

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

RESMİ SONUÇLAR 27 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

SON ANKETTE MACRON ÖNDE

Fransa basınından Le Parisien gazetesi, seçim öncesi son anket sonucunu paylaştı.

Buna göre ülkenin mevcut lideri Macron, yüzde 57'lik oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Beş yıl önceki seçimlere kıyasla oyunu artırdığı belirtilen Le Pen'in ise yüzde 43 düzeyinde kalacağı öngörülüyor.

MACRON'UN EMEKLİLİK MAAŞI VAADİ

Fransa'da 2017'de ülke tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olarak iktidara gelen Macron'un dönemine, sarı yelekliler hareketi ve Müslümanları hedef alan yasa damga vurdu.

Macron'un vaatleri arasında, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yeni başbakanının iklim konularından doğrudan sorumlu olması yer alıyor. Macron ayrıca, emeklilik maaşının en az 1100 euro olması gerektiğini belirtiyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAN LE PEN

Cumhurbaşkanı seçiminde 3'üncü kez aday olan Le Pen, seçilirse göç konusunda yeni bir yasa çıkarmayı ve bunun için referandum düzenlemeyi hedefliyor.

Aşırı sağcı aday Le Pen, ayrıca kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklamayı vadediyor.

"GENEL SİYASİ DÜŞÜNCE AŞIRICI DEĞİL"

60 yaşındaki Tunus asıllı Fransız vatandaşı Abbes Lamjed, Le Pen ve Macron'un ikinci tura kalmasının öngörülür bir şey olduğuna değindi.

Lamjed, anketlerin, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50'yi geçemeyeceğini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu ülkede, genel siyasi düşünce aşırıcı değil." dedi.

2017'DEKİ SEÇİMİN TEKRARI

24 yaşındaki Anne Flavie, seçimin ikinci turunu, 2017'de Le Pen ve Macron'un yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna benzeterek, "Sorun şu ki, Le Pen'in seçmeni, Macron'unkinden daha kararlı." ifadesini kullandı.

Flavie, Macron'un Le Pen'e oy vermek istemeyen seçmenin oyunu toplayacağını ancak Macron seçilirse insanların çok memnun olmayacağı yorumunu yaptı.

"EN KÖTÜSÜNDEN KAÇINIYORUZ"

Le Pen'e atfen "En kötüsünden kaçınıyoruz." diyen Flavie, ikinci tura başka adayların kalmış olmasını arzu ettiğini ifade etti.

Paris'in banliyölerinden Epinay-sur-Seine'de lise öğretmenliği yapan Juliette Pengam de aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon ikinci tura kalsaydı, bunun ilgi çekici olabileceğini söyledi.

AŞIRI SAĞIN İKTİDARINA KARŞI MACRON'A OY VERECEKLER

Pengam, seçimi büyük farkla Macron'un kazanacağını ve çoğu insanın "aşırı sağın" iktidara gelmesini engellemek adına Macron'a oy vereceğini düşündüğünü dile getirdi.

Macron'un ikinci kez iktidar olması fikri karşısında insanların usandığını, okul, hastane gibi tüm kamusal alanlarda olanaksızlıkların yaşandığını belirten Pengam, Macron'un özellikle aralarında memurların da yer aldığı toplumun bir kesimini çok tatmin etmemiş olduğunu kaydetti.