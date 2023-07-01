Fransa haberleri son dakika... Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan sokak olayları alevleniyor. Mağazalar yağmalanırken 1311 kişi gözaltına alındı. Ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi. Birçok kentte gösteriler devam ederken Marsilya'da bir silah mağazasının yağmalandığı Fransız medyasında yer aldı. Macron'a tepkiler sürerken ülke OHAL'e doğru gidiyor. 17 yaşındaki Nael'in cenazesi olayların başladığı Nanterre'de düzenlenecek cenaze töreni için bölgeye götürüldü. Bu nedenle Nanterres'de Fransız polisi güvenlik önlemlerini artırdı. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Paris Büyükelçisi Ali Onaner "Türk vatandaşlarından gözaltına alınan kimse bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Marsilya'da kamuya açık tüm etkinlikler de yasaklandı. İşte Fransa'dan son durum....

Fransa adeta yanıyor! Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da bir polis memurunun içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca tek el ateş açması sonucu 17 yaşındaki sürücü Nahel M.'e kolundan ve göğsünden vurularak öldürüldü.17 yaşındaki Nahel'in cenazesi 1 Temmuz günü öğle saatlerinde olayın başladığı nokta olan Nanterres'e getirildi. Nahel'in cansız bedeni Mont Valérien mezarlığına gömülmeden önce İbn Badis camisine götürüleceği bildirildi. Bu nedenle Fransız polisi güvenlik önlemlerini artırdı. Gencin ailesi ve arkadaşları, cenaze törenin yapılacağı alana basın çalışanlarının girmesini istemediler. Nahel'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından kasaba mezarlığına defnedilecek. Fransa tarafından cenaze evine ve mezarlığa giden yolların kapatılacağı bildirildi.

Fransa'da 'Nahel' protestoları sürüyor! Vurulma anı ortaya çıktı

Nahel M.'nin vurulduğu anlara ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyaya yayılmasının ve polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay ülke gündemine oturdu. Sürücüye ateş açan polisin, aynı gün "kasten adam öldürme" gerekçesiyle gözaltına alınması, Nahel M.'nin yaşadığı Nanterre'de gençlerin sokağa çıkmasına engel olamadı. Nahel ile arabada bulunan bir yolcunun söyledikleri ise Fransa gündemini sarstı. 17 yaşındaki çocukla arabada bulunan bir yolcu, gencin öldürülmeden önce memurlar tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

1300'DEN FAZLA GÖZALTI

Ülkede 1311'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

MACRON'A TEPKİLER DİNMİYOR

Olaylar sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin İngiliz müzisyen Elton John'un konserine gitmesi büyük tepki çekti. Tepkiler devam ederken Macron yaptığı açıklama ile alevleri körükledi.

Macron, İçişleri Bakanlığında ülkede çıkan olaylarla ilgili yapılan kriz birimi toplantısında yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız son iki gece, kabul edilemez ve savunulamaz bir durumun parçası. Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz. Özellikle de bu şiddet kamu binalarına, belediye binalarına, karakollara, okullara saldırmaktan, dükkanları yağmalamaktan geçiyorsa." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, Nael M.'nin ölümünden siyasi çıkarım yapmak isteyenler olduğunu savunarak "Bu durumu ve anı kullanarak kargaşa yaratmaya ve kurumlarımızı saldırmaya çalışanları kınıyorum." ifadesini kullandı.

İPTALLER YASAKLAR ARTIRILDI

Bu şiddet olaylarının meşru bir tarafı olmadığını ifade eden Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sahada ek önlemler alacağını belirtti.

Emmanuel Macron, belediye binalarını ve vatandaşları korumak için özellikle en hassas vilayetlerde birçok şenliği ve gösteriyi iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

Macron, ülkede çıkan olaylarda gözaltına alınanlar arasında reşit olmayanların da olduğunu belirterek gözaltına alınanların gelecek saatlerde hakim karşısına çıkacağına işaret etti.

Gözaltına alınanların 3'te 1'inin gençlerden oluştuğunu kaydeden Macron, tüm ebeveynleri sorumlu olmaya çağırdı.

Ebeveynleri çocuklarını evde tutmaya çağıran Macron, sosyal medya ve platformlarının son günlerdeki olaylarda önemli rol oynadığını söyledi.

Macron, sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını talep edeceklerini söyledi.

Sosyal medya vasıtasıyla "şiddetin taklit edildiği" değerlendirmesinde bulunan Macron, bunun genç yaştakileri bir nevi gerçek dünyadan kopardığını ifade ederek, sosyal medyanın taklitçi şiddeti körüklediğini ve Snapchat ve TikTok gibi platformların hasas içerikleri kaldırması gerektiğini ifade etti.

Macron, "Bazı (gençlerin) sokakta kendilerini zehirleyen video oyunlarını oynadığı hissine kapılıyoruz." dedi.

Fransız Cumhurbaşkanı sosyal medya şirketlerinden, "kargaşa" çağrısı yapan kullanıcıların kimliklerini açıklamalarını talep edeceklerini belirtti.

OHAL MASADA DEMİŞTİ

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, sokaklardaki protestolara ilişkin ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu belirmişti.

Borne, Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına yaptığı açıklamada Macron ile toplantı yapacaklarını söyleyerek öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtmişti.

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktarmıştı.

AŞIRI SAĞ SİYASETÇİLERDEN MACRON'A TEPKİ: İÇ SAVAŞ HALİNDEYİZ

Fransa'daki merkez sağ siyasi partilerden biri olan Cumhuriyetçiler partisinin başkanı Eric Ciotti, ülkesinin 'bir uçurumun kenarında olduğunu belirterek 'tüm bölgelerde olağanüstü hal ilan etmeliyiz' dedi.

Fransa'nın önde gelen aşırı sağcı siyasetçilerinden Marine Le Pen, Macron'un konuyla ilgili olarak ivedilikle Ulusal Meclis'teki partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi. Le Pen, olayların kısmi sokağa çıkma yasağıyla yatışabileceğini, durum daha da kötüleşirse OHAL ilan edilmesinin gerekebileceğini belirtti.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in yeğeni ve göçmen karşıtı Eric Zemmour'un kurmaylarından Marion Marechal ise Macron'u, hukuk devleti prensibini ve adaletin bağımsızlığını yıkmakla suçlayarak, hükümetin Fransa'nın yabancı kuşatması altında bulunmasına göz yumduğunu ifade etti.

Macron'un sükünet çağrısına tepki gösteren Marachal, "Bunu söylemek zor olsa da şu anda bir iç savaş halindeyiz. Bunu durdurmanın bir çaresi de yerinde oturup beklemek değil, karşısında durmaktır." dedi.

Fransız Le Monde gazetesinin haberinde yer alan yerel istihbarattan bir kişinin ifadesinde, ayaklanmaların giderek yaygınlaşabileceği ve önümüzdeki gecelerde de devam edebileceği konusunda Macron uyarıldı.

TÜRKİYE'DEN SEYAHAT UYARISI

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da bulunan Türk vatandaşları veya buraya seyahat edeceklerin, ülke geneline yayılan şiddet eylemlerine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Nael M. isimli genç sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından, ülke genelinde yaşanan geniş katılımlı protesto gösterileri nedeniyle muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşandığı, kamu binaları, özel mülkiyet ve altyapıya zarar veren şiddet eylemleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu olaylar dikkate alınarak, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın veya Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın azami teyakkuzu göstermeleri ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun duyuruları üzerinden düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Fransa'da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları mümkündür." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların arayabilecekleri telefon numaraları, açıklamada şu şekilde paylaşıldı:

"Konsolosluk Çağrı Merkezi Fransa'dan +33 180 146335, Türkiye'den +90 312 292 29 29"

Ayrıca Birleşik Krallık'ta Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya gelecek ziyaretçileri ülkedeki isyanlar nedeniyle seyahat kesintilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

45 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 4. bir "şiddet gecesi" yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini söyledi.

Daha fazla özel polis ve jandarma timleri görevlendirdiklerini aktaran Darmanin, sahada zırhlı araç ve helikopterlerin de olacağını kaydetti.

Gerald Darmanin, Nael M. isimli gencin ölümünün yarattığı üzüntünün meşru olduğuna, ancak bu üzüntünün "kargaşayı" haklı çıkarmadığına işaret etti.

İçişleri Bakanı Darmanin, ülkede çıkan olaylarda 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve bunların ortalama yaşının 17 olduğunu açıklamıştı.

Darmanin, gözaltına alınan arasında 13 yaşındaki çocukların da olduğunu aktardı.

Dün çıkan olaylarda 917 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Darmanin, Marsilya'da 2 kişinin, polis oldukları anlaşıldıktan sonra darbedildiğini dile getirdi.

Bakan Darmanin, düzenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, polislere silahsızlanmaları yönünde talimat vermediğini söyledi.

Gazetecinin, "Muhalefet, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmenizi istedi, bu seçeneği neden seçmediniz?" sorusu üzerine Darmanin, Fransa'nın son 50 yılda 4 kez OHAL ilan ettiğini anımsattı.

Darmanin, "OHAL ilan etmemiş olmanız, elinizde imkanların olmadığı anlamına gelmez. Bu gece elimizde olağanüstü imkanlar var." diye konuştu.

Hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini dile getiren Darmanin, "Cumhurbaşkanının (Emmanuel Macron) ne karar vereceğini bu geceden sonra göreceğiz." dedi.

Gerald Darmanin, şiddet eylemleri yapmak için sosyal medyayı kullanan herkes hakkında dava açacaklarını vurguladı.

İki polis sendikasının, ülkedeki olayları "savaş" olarak nitelemesine ilişkin Darmanin, "Ben polemik yapmak için burada değilim. Bunlar benim ifadelerim değil." açıklamasında bulundu.

Polis sendikaları UNSA Police ve Alliance Police, ülkedeki olaylarla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, "Bu vahşi kalabalık karşısında artık sükuneti aramak yeterli değil, (sükunet) empoze edilmelidir." görüşünü paylaştı.

Açıklamada ayrıca, "Bugün polis memurları savaşta olduğumuz için çatışmada." ifadesine yer verildi.

OLAYLAR ÜLKENİN TAMAMINA YAYILDI

Olayın yaşandığı 27 Haziran'ın gecesinde özellikle Nanterre'in de içinde bulunduğu Hauts-de-Seine vilayetinde, eylemciler, araçlar ve çöp bidonlarını ateşe verirken, polise havai fişek fırlattı.

İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin Lyon, Toulouse, Lille gibi birkaç büyük kentine yayıldı.

Dün gece de olayların şiddeti artarken, neredeyse Paris'in tüm banliyöleri ve ülkenin hemen hemen tüm bölgeleri yangın yerine döndü.

İlk iki gün aralarında polise ait ve toplu taşıma için kullanılanlar da dahil olmak üzere çok sayıda araç, okul ve karakol kundaklanırken; üçüncü gece Marsilya ve Paris gibi kentlerde mağazalar yağmalanmaya başlandı.

17 yaşındaki gencin annesinin, "ayaklanma" ve çocuğunun anısı için gösteri düzenlenmesi çağrısı yapmasının ardından dün, eylemciler, Nanterre'de yürüyüş düzenledi. Gösteri, polis ve eylemciler arasında çatışma alanına dönerken, kentte tansiyon tüm gece sürdü.

POLİS, ÖLEN GENCİN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Nanterre Savcılığı, genci öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını açıkladı.

Tutuklanan polis, avukatı Laurent-Franck Lienard aracılığıyla gencin ailesinden özür dilerken; hükümetin günlerdir vatandaşları "sükunete" çağırmasına rağmen ülkede bu gece de olaylar devam etti.

MAĞAZALAR YAĞMALANDI 1900 ARAÇ YAKILDI

Paris, Marsilya, Reims, Tours gibi çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı.

Dün, Fransa genelinde 500 kamu binası, 1900 araç ateşe verildi ve kamusal alanda 3 bin 880 noktada kundaklama yapıldı.

Ile-de-France bölgesi, zarar gören kamu tesislerinin onarımı için belediyelere yönelik 20 milyon avro yardım paketi açıkladı.

BELEDİYELER, KARAKOLLAR, OKULLAR KUNDAKLANDI

Polis ve eylemciler arasında ciddi çatışmaların yaşandığı son 3 günde eylemciler çok sayıda karakolu ateşe verdi ve polise havai fişek fırlattı.

Clichy-sous-Bois, Lille, Halluin, Mons-en-Barœul, Garges-les-Gonesse, Nogent-sur-Oise, Villeneuve-le-Roi kentlerinde belediye binaları, Tourcoing, Evreux, Bezon kentlerinde okul binaları, Marsilya'da da tarihi kütüphane ateşe verildi.

Dün, gösterilerin yoğun olduğu Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yerel saatle 21.00 itibarıyla tramvay ve otobüs seferleri iptal edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI PEŞ PEŞE GELDİ

29 Haziran itibarıyla Savigny-le-Temple, Compiegne'nin yanı sıra Neuilly-sur-Marne ve Clamart olmak üzere toplam 4 kentte gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Olayların şiddetinin 3. gece artmasının ardından Bordo, Lille, Roubaix, Lyon kentlerinde özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi RAID sahaya indi.

Gencin öldüğü kent Nanterre'de ise özel polis timi BRI görevlendirildi ve zırhlı araç da kullanıldı.

Aralarında Nanterre, Lyon, Nice'in de bulunduğu en az 3 kentte jandarmaya bağlı helikopter de devriye gezdi.

OLAYLAR STRAZBURG'A DA SIÇRADI

Fransız basınındaki haberlere göre, Strazburg'da dünyaca ünlü bir teknoloji mağazası ile 2 ünlü giyim mağazası yağmalandı. Kentte 11 kişi gözaltına alındı.

Strazburg'da kent merkezinde yerel saat ile 19.00'dan sabah saat 04.00'e kadar gösteri düzenlemek yasaklandı.

2 ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAĞMALANDI

Öte yandan Paris'e yakın Rosny-sous-Bois ve Creteil kentlerinde 2 alışveriş merkezi yağmalandı. Creteil kentinde 15 kişi gözaltına alındı.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise protestocuların, Strazburg'daki teknoloji mağazasının camlarını kırdığı görülüyor. Strazburg'da çekildiği belirtilen bir diğer görüntüye de birçok gencin bir polis aracını yağmaladığı anlar yansıyor.

4 AV TÜFEĞİ ÇALINDI

France Bleu Provence, Marsilya'daki isyanlar sırasında bir cephanelikten dört av tüfeğinin çalındığını bildirdi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin çalıntı bir Lamborghini marka otomobille bir mağazaya girdiği görüldü. Lüks aracı adeta parçalayan eylemciler, girdikleri mağazada her şeyi yağmadılar. Ayrıca polis, Marsilya'nın merkezinde protestocuların bir silah dükkanını yağmaladığını, tüfek çaldığını ancak cephane almadığını söyledi. Polis, muhtemelen dükkandan çalınmış bir tüfekle bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Dükkanın polis tarafından korunduğu bilgisi paylaşıldı.

Le Parisien, 30 gencin bir silah dükkanına girip yetkililer müdahale edemeden "beş ila sekiz" av tüfeği çaldığını iddia etti.

France 3 yayın kuruluşunda yayınlanan bir haberde ise bir polis memurunun ifadesine göre, hiçbir cephane çalınmadı.

PARİS SOKAKLARINDA HAYVANLAR GEZİNİYOR

Sosyal medyada Fransa'da protestocuların hayvanat bahçesindeki hayvanları serbest bırakmaya başlaması büyük korkuya neden oldu. Hayvanları serbest bırakan göstericiler, o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde Paris sokaklarında 3 aslan, 1 fil, maymun ve birkaç zebranın sokakta başı boş gezdiği görüldü.

Toplu taşımanın saat 21.00'den itibaren yasaklanması talimatı verildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilere ülke genelinde otobüs ve tramvay seferlerini yerel saatle 21.00'dan itibaren iptal etme talimatı verdi.

Öte yandan, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde daha önce 1 günlüğüne askıya alınan tramvay ve otobüs seferleri yeni bir emre kadar her akşam saat 21.00 itibarıyla kaldırıldı.

Lyon kentinde de saat 20.00 itibarıyla tramvay ve otobüs seferleri iptal edilirken, Marsilya'da saat 19.00 itibarıyla tüm toplu taşıma seferleri durdurulacak.

POLİS PROTESTOLARI BASTIRMADA YETERSİZ KALINCA ZIRHLI ARAÇLAR DEVREYE GİRDİ

Ülke basınındaki haberlere göre, birçok kentinde protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü Fransa'da her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.

Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.

Nanterres'de de zırhlı bir araç polisler eşliğinde sokaklarda devriye atmaya başlarken Metz yakınındaki Woippy'de bir zırhlı araç protestocuları püskürtmek için ara sokaklara daldı. 200'den fazla polis ise yaralandı.

Fransız basını zırhlı araçların başka bölgelere de sevk edildiğini aktardı.

GÖZALTILARA KARŞIN KUNDAKLAMA VE YAĞMALAR SÜRDÜ

Öte yandan, Toulouse kentinde de akşam başlayan protestolarda polis şiddet olaylarına başvurduğu gerekçesiyle 19 kişiyi gözaltına aldı.

Kentte ayrıca çok katlı bir apartman, sakinleri uykudayken ateşe verildi.

Metz kentinde de protestocularca kundaklanan bir multimedya kütüphanesi tamamen yanarken Ales şehrinde yoğun havai fişekli saldırının hedefi olan bir polis karakolunda yangın çıktı.

Montpellier şehrinde protestocuların bir liseyi hedef aldığı olaylarda, Pithiviers şehrinde bir tarlanın ateşe verildiği ve alevlerin hızla çevreye yayıldığı belirtildi.

Paris'in 13. bölgesinde göstericiler bir yola kurdukları barikatları ateşe verdi.

Ayrıca Lyon kentinde bir motosiklet bayisi soyuldu.

TAKVİYE KUVVET İSTENDİ

Şiddet olaylarının yeni merkez üssü haline gelen Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan kentte kontrol altına alınmayan yağmalar nedeniyle hükümete bir an önce takviye kolluk kuvveti göndermesi çağrısı yaptı.

Payan olayları sert bir dille kınadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise kente takviye ekiplerin geldiğini 80'den fazlası Marsilya'da olmak üzere 270 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Lyon belediye başkanı Grégory Doucet, güvenliği sağlamak için polis gönderilmesi çağrısında buludu. Fransız medyasına göre, ülkenin içişleri bakanlığı, kentsel alanlarda şiddet konusunda uzmanlaşmış 60 polisten oluşan CRS 8 adlı bir polis birimi göndereceğini doğruladı.

Fransa'da çoğu ünlü isim şiddete son verilmesi için çağrıda bulundu. Milli futbol takımı kaptanı Kylian Mbappe'de sosyal medya hesabından şiddete son verilmesi gerektiğine dair bir mesaj yayımladı.

GÖZALTINA ALINAN TÜRK VATANDAŞI VAR MI?

Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber canlı yayınında Fransa'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2005 tarihini hatırlamakta fayda olduğuna işaret eden Onaner "Fransa'da o dönemde yine polis müdahalesinden kaçan 2 genç hayatını kaybetmişti ve uzun süre devam eden büyük toplumsal tepkiler yaşanmıştı. 27 Haziran'dan sonra Fransız makamları da bu konuya ciddiyetle eğildiklerini gösterme çabası içerisinde oldular. Nitekim bundan 2 gün önce savıclıktan yapılan açıklamada bu olaydan sorumlu polis memurunun tutuklu yargılanmak üzere gözaltına alındığı ve ilk tespitlerde bu gencin öldüğü olayda polisin meşru müdafa şarlatının oluşmadığı izleniminin edinildiği savcılık tarafından duyuruldu. Bu açıklamalar muhtemelen tepkileri yatıştırmaya yönelik olarak da düşünülmüştü." dedi.

Fransa'da meydana gelen olaylara ilişkin bir kriz masasının toplantıdığı söyleyen Onaner, "Dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Macron başkanlığında bir kriz merkezi toplantısı yapıldı. Burada önümüzdeki günler için bu tepkileri bu olayları yatıştırmaya yönelik önlemler görüşüldü. Önlem seçenekleri arasında OHAL uygulanması seçeneği de vardı. Dün bu seçenek tercih edilmedi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Onaner, 'şu ana kadar Türk vatandaşlarından gözaltına alınan kimse bulunmuyor' dedi.

NAHEL'İN ARKADAŞININ SÖZLERİ GÜNDEMİ SARSTI

Nahel'in ölümü Fransa'da polis şiddeti ve ırkçılığa ilişkin uzun süredir devam eden şikayetleri yeniden alevlendirdi. Macron, Fransız kolluk kuvvetleri içinde sistemik ırkçılık olduğunu reddetmişti. Vurulduğu sırada arabada Nahel ile birlikte olan yolcunun söyledikleri ise Fransız gündemini karıştırdı. Olayda Nahel ile birlikte bulunan genç, 'sosyal medyada çok yalan var' diyerek hikayeyi A'dan Z'ye anlatacağını ifade ettiği bir paylaşım yaptı.

Polonya plakalı araçta bulunan yolcu, aracı ödünç aldığını ve Nanterre çevresinde gezintiye çıktığını ancak 'herhangi bir alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığını' söyledi.

Genç, arkalarından motosikletli polisin geldiğini ve memurun pencereye yanaşarak Nahel'e 'Motoru durdur yoksa seni vururum' dediğini söyledi. Bir saniye geçmeden memurun Nahel'e silahının dipçik kısmıyla vurduğunu ifade etti. Ayrıca 1. subayın Nahel'in kafasına silahını dayadığını ve ona 'Kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım' dediğini iddia etti.

İkinci subayın 'vur onu' dediğini, birinci subaydan önce ona silahının dipçiğiyle tekrar vurduğunu iddia eden yolcu, bu durumun Nahel'in gaza basmasına neden olduğunu belirtti.

Nahel'in arkadaşı, ikinci memurun daha sonra ateş ettiğini ve Nahel'i ayağını gaza basmaması için uyardığını iddia etti.

Ehliyet sahini olmayan Nahel'in titrediğini ifade eden arkadaşı, "Bir bariyere çarptık. Korkmuştum. Araçtan indim. Ve kaçtım. Beni vurabileceklerini düşündüm. Ben de koştum." dedi.

BBC'de yer alan bir haberde Fransız medyasının bildirdiğine göre, dün gece Rhone bölgesinde üç polis memurunun tüfek taşıyan bir adam tarafından vurulduğu yer aldı.

Memurların duvarın arkasına saklanan bir eylemci tarafından pusuya düşürüldüklerinin ifade edildiği haberde memurların bacaklarından ve kasıklarından vuruldukları yer aldı.

Haberde Rhone bölgesinden bir polis memurunun "Kırmızı çizgiyi aştık. Burada daha önce böyle bir şey görmemiştik ve bu çok endişe verici." sözleri yer aldı.

NAHEL KİMDİR?

Nahel M. tek çocuktu ve annesi tarafından büyütülmüştü. Paket servis şoförü olarak çalışıyordu ve ragbi liginde oynuyordu. Eğitim süreci "kaotik" olarak tanımlandı. Elektrikçi olmak için eğitim almak üzere yaşadığı yerden çok da uzak olmayan Suresnes'deki bir üniversiteye kaydolmuştu.

Cezayir asıllı Nahel'i tanıyanlar, annesi Mounia ile birlikte yaşadığı Nanterre'de çok sevildiğini ve muhtemelen babasını hiç tanımadığını söyledi. Üniversiteye devamsızlığı çoktu. Sabıka kaydı yoktu.

Nahel, son üç yılını Pirates of Nanterre (Nanterre'nin Korsanları) Ragbi Kulübü'nde oynayarak geçirmişti. Ovale Citoyen adlı bir dernek tarafından yürütülen, okulda zorluk çeken gençler için bir entegrasyon programının parçasıydı.

Program, yoksunluk çeken bölgelerdeki insanları staja sokmayı amaçlıyordu ve Nahel elektrikçi olmayı öğreniyordu. Ovale Citoyen Başkanı Jeff Puech, yerel olarak onu en iyi tanıyan yetişkinlerden biriydi. Onu daha birkaç gün önce görmüştü, ondan "ragbi ile geçinmeye çalışan bir çocuk" olarak söz etti.

Le Parisien'e konuşan Puech, "Uyuşturucu satan veya suç işlemekten zevk alan bir çocuk değildi, sosyal ve profesyonel olarak topluma uyum sağlama iradesine sahip biriydi" dedi.

Gençle ilgili olarak sosyal medyada girişilen karakter suikastından çok uzak bir portre çizdi, "örnek tavırları" nedeniyle genci övdü.

TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Fransa'nın en büyük ikinci şehri olan ve birçok Kuzey Afrika kökenli kişiye ev sahipliği yapan Marsilya şehrinde Cumartesi yerel saatle 19:00'dan sonra tüm toplu taşıma iptal edildi. Marsilya'da yapılması planlanan sözde 'Onur Yürüyüşü' dahil kamuya açık tüm etkinlikler de yasaklandı.

MACRON ALMANYA'YA YAPACAĞI ZİYARETİ ERTELEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaşanan olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Macron'un, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştüğü ve ülkedeki olaylarla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2-4 Temmuz arasında Almanya'ya yapacağı ziyareti ertelemek zorunda kaldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, sokaklardaki şiddetin bir an önce sona ermesini ve toplumsal barışın yeniden sağlanmasını umduğu belirtildi. Ziyaret gerçekleşseydi bu, bir Fransız Cumhurbaşkanının 23 yıl sonra Almanya'ya yaptığı ilk devlet ziyareti olacaktı.