Filistinli çocuk elmayı hatırlayamadı! Açlığın unutturduğu an yürekleri burktu!

Aylar süren abluka ve açlık, Gazze’de çocukların hafızasından meyveleri bile sildi. Ateşkes sonrası elmayla yeniden karşılaşan küçük bir çocuğun, “Bu ne?” sorusu tüm dünyayı hüzne boğdu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye uyguladığı bombardıman ve abluka, bölge halkını yalnızca açlıkla değil, unutuluşla da yüz yüze bıraktı. Gıda girişlerinin engellenmesi, binlerce çocuğun temel besinleri aylarca görememesine yol açtı.

"Bu ne?" dedi, elmayı tanıyamadı

Ateşkesin ardından bazı Filistinliler uzun bir aradan sonra ilk kez tavuk, et ve falafel yedikleri anları paylaşırken, bir çocukla yapılan video kaydı herkesi derinden sarstı. Küçük çocuk, kendisine uzatılan elmayı görünce önce "Bu karpuz mu?" diye sordu. Ardından amcasının yardımıyla güçlükle "elma" kelimesini hatırladı.

Bir meyveden fazlası: Açlığın sembolü

Gazze'deki bu görüntü, açlığın yalnızca mideyi değil, belleği de nasıl etkilediğinin çarpıcı bir sembolüne dönüştü. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan video, "Bir çocuğa elmayı unutturmak insanlığa sığmaz" yorumlarıyla gündem oldu.

