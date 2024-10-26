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FETÖ’cü Ahmet Kurucan’dan elebaşı Gülen’in gömülüşüne ilişkin itiraf:
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FETÖ’cü Ahmet Kurucan’dan elebaşı Gülen’in gömülüşüne ilişkin itiraf: "Tekbir getirilmesin diye uyardık"

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 09:36 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 09:36

ABD'de ölen teröristbaşı Fetullah Gülen için düzenlenen tören haşhaşi yapılanmasının iç yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Gülen'in cenazesi için cami yerine New Jersey'deki Skyland Baseball Stadyumu'nda bir tören düzenlenmesi ve musalla taşı yerine masaya konulması dikkat çekti. Ayrıca, dualar yerine İncil'den pasajların okunması ve helallik alınmaması da gözlerden kaçmadı. Haşhaşilerin QR kod ile giriş yaptığı törende, ABD polisin yoğun güvenlik önlemleri aldı. Törene gelen FETÖ'cüler yüzlerini saklamak için maske ve gözlük kullandı. Öte yandan FETÖ'cü Ahmet Kurucan, Fetullah Gülen'in gömülüşünü Amerikan kültürüne göre yaptıklarını itiraf etti.

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