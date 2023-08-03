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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 17:42 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 17:53

Eski Başkan Donald Trump hapse mi girecek?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmekle suçlandığı davanın ilk duruşması için bugün hakim karşısına çıkacak. 77 yaşındaki eski başkanın, suçlu bulunması halinde hapis cezası alması mümkün. Davayı gören yargıç Tanya Chutkan, eski Demokrat Partili ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı ve 6 Ocak baskınıyla ilgili diğer davalarda sert cezalar verdiği biliniyor. Trump ayrıca, gizli evrakları yanlış yönetme davasında da 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Detayları Akademisyen Dr. Bülent Yavuz aktardı...

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