Eşcinsellik karşıtı Avrupa Parlamentosu milletvekili eşcinsel ilişki partisinde basıldı

Fıkralara konu olacak olay Brüksel'de yaşandı. Macaristan Anayasası'nda eşcinsel evlilikleri yasaklanmasının mimari olan Macar siyasetçi Jozsef Szajer Brüksel'de eşcinsel barın üzerinde düzenlenen cinsel ilişki partisinde basıldı.

22.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanan Brüksel'de polis, geçen Cuma akşamı, yasağa rağmen, kent merkezindeki Steenstraat'ta bir izinsiz parti düzenlendiği ihbarını aldı.

EŞCİNSEL İLİŞKİ PARTİSİNDE ÇIPLAK 25 KİŞİYLE KARŞILAŞTILAR

BBC Türkçe'nin haberine göre, polis merkezine yakın konumdaki bir eşcinsel barın birinci katında düzenlenen yasa dışı etkinliği sonlandırmak için binaya giren polis, eşcinsel cinsel ilişki partisi düzenleyen ve büyük bölümü çıplak olan 25 kişiyle karşılaştı.

EŞCİNSELLİK KARŞITI MACAR JOZSEF SZAJER DE PARTİDE

Eşcinsel cinsel ilişki partisine katılanlar arasında, son dönemde LGBT karşıtı görüşleri nedeniyle eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisine mensup Avrupa parlamenteri Jozsef Szajer ile 2 üst düzey Avrupa Birliği (AB) diplomatının da bulunduğu ortaya çıktı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Seks partisine düzenlenen baskın üzerine pencereden atlayarak, yakındaki bir kanalizasyon borusundan kaçmaya çalışan Macar politikacı, polis tarafından yakalandı. Kaçtığı sırada elinden hafif şekilde yaralanan Szajer'in sırt çantasında, uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Üzerinden kimlik olmadığını söyleyen Jozsef Szajer, polis tarafından gözaltına alınınca, diplomatik dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek karara itiraz etti.

AP'de çoğunluğa sahip olan muhafazakar Avrupa Halk Partisi (MEP) üyesi olan Macar politikacı, Salı günü bir açıklama yaparak, Brüksel'deki "özel partiye katıldığını" kabul etti.

Szajer, "Partideydim. Polis kimlik sordu. Yanımda kimliğim olmadığı için AP üyesi olduğumu söyledim. Polis sözlü uyarıda bulundu ve beni evime götürdü" dedi.

Brüksel Savcılığı, AP üyesi Szajer'in çantasında uyuşturucu hap da bulunduğunu bildirdi. Macar milletvekili hakkında uyuşturucu bulundurduğu ve koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Szajer, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını savundu. Olaydan sonra polise, test yapılması önerisinde bulunduğunu söyleyen Sazjer, uyuşturucu hapı kimin koyduğunu bilmediğin öne sürdü. Eşi, ailesi ve seçmenlerinden özür dileyen Macar siyasetçi, AP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.