Haberler Dünya Videoları ''Erotik reklam'' Tabut üstünde yarı çıplak bikinili dans! Cenaze işleri ritüel ajansının cinsel içerikli tanıtım videosu viral oldu

''Erotik reklam'' Tabut üstünde yarı çıplak bikinili dans! Cenaze işleri ritüel ajansının cinsel içerikli tanıtım videosu viral oldu

''Erotik reklam'' Tabut üstünde yarı çıplak bikinili dans! Cenaze işleri ritüel ajansının cinsel içerikli tanıtım videosu viral oldu
02.02.2022 10:45 - Son Güncelleme: 02.02.2022 10:52

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Rusya'da tabut üstündeki yarı çıplak reklam ülkede büyük olay oldu. Moskova'da cenaze işlemlerini yürüten bir firmanın tabutların tanıtıldığı reklam filminde iç çamaşırı giyen kadınların görüntülerine tepkiler çığ gibi. Yüksek topuklu ve siyah BDSM iç çamaşırlı modeller, cenaze çelenkleriyle çevrili bir tahtta bir haç zemininde fotoğraflandı. Instagram ve TikTok'ta paylaşılan videolarda tabutların yanında iç çamaşırlı yarı çıplak modellere "Bunlar akıllarını yitirmiş" yorumları yapıldı. İşte o görüntüler...

Dünya Videoları

Başkent Moskova'da tüm vatandaşlar için cenaze hizmetlerini tanıtmayı amaçlayan bir firma, çektiği reklam filmiyle tepkilerin odağı oldu. Instagram ve TikTok'ta paylaşılan videolarda tabutların yanında iç çamaşırlı, topuklu ayakkabı giymiş olan kadınlar, öfkeli yorumların hedefi oldu.

Özellikle tabutların üzerine çıkan kadınların pozlar vermesi ve dans etmesi ise şaşkınlık yarattı. Söz konusu reklamı izleyerek yorum yapan sosyal medya kullanıcılarından biri," Bu korkunç. Akıllarını yitirmişler" diye yazdı.Bir diğer kullanıcı ise, söz konusu videonun ölüm reklamı olduğuna dikkat çekerek," Neden bu kadar özel ve kasvetli bir şeyin reklamını yapmak için çıplak kadınlara ihtiyacımız var?" ifadesini kullandı.

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