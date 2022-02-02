''Erotik reklam'' Tabut üstünde yarı çıplak bikinili dans! Cenaze işleri ritüel ajansının cinsel içerikli tanıtım videosu viral oldu

Başkent Moskova'da tüm vatandaşlar için cenaze hizmetlerini tanıtmayı amaçlayan bir firma, çektiği reklam filmiyle tepkilerin odağı oldu. Instagram ve TikTok'ta paylaşılan videolarda tabutların yanında iç çamaşırlı, topuklu ayakkabı giymiş olan kadınlar, öfkeli yorumların hedefi oldu.

Özellikle tabutların üzerine çıkan kadınların pozlar vermesi ve dans etmesi ise şaşkınlık yarattı. Söz konusu reklamı izleyerek yorum yapan sosyal medya kullanıcılarından biri," Bu korkunç. Akıllarını yitirmişler" diye yazdı.Bir diğer kullanıcı ise, söz konusu videonun ölüm reklamı olduğuna dikkat çekerek," Neden bu kadar özel ve kasvetli bir şeyin reklamını yapmak için çıplak kadınlara ihtiyacımız var?" ifadesini kullandı.