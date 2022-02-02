''Erotik reklam'' Tabut üstünde yarı çıplak bikinili dans! Cenaze işleri ritüel ajansının cinsel içerikli tanıtım videosu viral oldu

Rusya'da tabut üstündeki yarı çıplak reklam ülkede büyük olay oldu. Moskova'da cenaze işlemlerini yürüten bir firmanın tabutların tanıtıldığı reklam filminde iç çamaşırı giyen kadınların görüntülerine tepkiler çığ gibi. Yüksek topuklu ve siyah BDSM iç çamaşırlı modeller, cenaze çelenkleriyle çevrili bir tahtta bir haç zemininde fotoğraflandı. Instagram ve TikTok'ta paylaşılan videolarda tabutların yanında iç çamaşırlı yarı çıplak modellere "Bunlar akıllarını yitirmiş" yorumları yapıldı. İşte o görüntüler...