Erdoğan’dan kritik diplomasi trafiği: Katar ve ABD’ye peş peşe ziyaret

İsrail’in Katar’daki Hamas heyetine yönelik saldırısı sonrası en güçlü destek Türkiye’den geldi. Başkan Erdoğan, Katar’da Arap Birliği’nin acil zirvesine katılacak; ardından da Birleşmiş Milletler toplantıları için ABD’ye gidecek.

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

