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Enerji krizine yeni çözüm! Almanya'da ilginç tasarruf önerisi: Üst üste kazak giyin

Enerji krizine yeni çözüm! Almanya'da ilginç tasarruf önerisi: Üst üste kazak giyin
12.10.2022 15:48

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın yaptırım kartına karşı Rusya gaz akışını keserek karşılık verdi. Avrupa büyük bir enerji krizinin içine düşerken ilginç tasarruf ve tedbir önerileri de gelmeye devam ediyor. Almanya eski İçişleri ve Ekonomi Bakanı Wolfgang Schauble, soğukta kalan vatandaşlar için “Üst üste kazak giyersiniz” önerisini yaptı.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa enerji kriziyle boğuşuyor.

Batı'nın yaptırım kartına karşı Rusya gaz akışını kesince krizden en çok etkilenen ülkelerin başında Almanya geldi.

Kışı nasıl geçireceklerini düşünen Almanya'da ilginç tasarruf ve tedbir önerileri de gelmeye devam ediyor.

SIZLANMAYIN ÜST ÜSTE KAZAK GİYİN
Almanya eski İçişleri ve Ekonomi Bakanı Wolfgang Schauble, soğukta kalan vatandaşlar için "Üst üste kazak giyersiniz" önerisini yaptı.

Enerji krizine ilişkin konuşan, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Schauble, "Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanıp duracak bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Schauble'ın sözleri ülkede tepkilere sebep oldu.

ALMAN DEVİ MONT DAĞITMIŞTI: KALIN GİYİNİN
Bantlarda çalışan tüm işçiler, işini kalın giyinerek yapıyor. Önlem alan şirketler genelde sıcak su kullanımını yasaklarken, lojistik devi Jungheinrich de çalışanlarına mont dağıttı.

Volkswagen gibi çalışanlarına mont dağıtan Jungheinrich, kış döneminde de ofis binalarından birini tamamen kapatma kararı aldı.Yapı malzemeleri devi Heidelberg ise üretimi, düşük maliyet nedeniyle hafta sonuna kaydırdı. Eon, VW ve Merck gibi dev kuruluşlar özel enerji tasarruf birimleri oluşturdu.

POLİS DE DONACAK
Hükümetin aldığı karara göre en çok 19 derece olarak öngörülen ısı, Berlin Emniyet Müdürlüğü'nde 17 dereceye indirildi. Buna göre emniyette binada görev yapanlar 17 derece ısıda çalışacakken, ağır işlerde çalışan emniyet personeli için öngörülen sıcaklık sadece 12 derece.

OFİSTE SICAK SU KULLANIMI YASAK
Enerji maliyetleri Alman şirketlerini tasarrufa zorluyor. Yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarının önüne geçebilmek için Jungheinrich fabrikasında olduğu gibi işçiler soğukta montla çalışıyor, ofislerde ise sıcak su kullanılması engelleniyor.

Otomotiv devi Volkswagen kaloriferleri kıstıktan sonra çalışanlarına kalın montlar dağıttı. Fabrikada çalışanlar işbaşında bu montlarla görev yapıyor.

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